Киноафиша Севастополя
Кинотеатры
Одиссей
Одиссей
Севастополь
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Севастополь, ул. Древняя, 31
Билеты от 250 ₽
мало голосов
Расписание сеансов
в кинотеатре Одиссей
Красавица
Сегодня 5 сеансов
11:00
от 500 ₽
14:40
от 250 ₽
15:20
от 500 ₽
18:50
от 250 ₽
...
Левша
Сегодня 1 сеанс
12:30
от 250 ₽
...
Малыш
Сегодня 3 сеанса
13:10
от 500 ₽
16:40
от 250 ₽
17:20
от 500 ₽
...
Сказка о царе Салтане
Сегодня 2 сеанса
10:20
от 250 ₽
20:50
от 250 ₽
...
Отзывы о кинотеатре
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0
голосов
Оцените
Фильмы в кинотеатре Одиссей
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
11:00
от 500 ₽
14:40
от 250 ₽
15:20
от 500 ₽
18:50
от 250 ₽
19:30
от 500 ₽
Левша
приключения
2026, Россия
2D
12:30
от 250 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
13:10
от 500 ₽
16:40
от 250 ₽
17:20
от 500 ₽
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
