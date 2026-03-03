Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Севастополя Кинотеатры Одиссей

Одиссей

Севастополь
Адрес
г. Севастополь, ул. Древняя, 31
Показать на карте
Билеты от 250 ₽
мало голосов Оцените
0 голосов
Билеты от 250 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Одиссей
Красавица
Красавица
Сегодня 5 сеансов
11:00 от 500 ₽ 14:40 от 250 ₽ 15:20 от 500 ₽ 18:50 от 250 ₽ ...
Левша
Левша
Сегодня 1 сеанс
12:30 от 250 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 3 сеанса
13:10 от 500 ₽ 16:40 от 250 ₽ 17:20 от 500 ₽ ...
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
Сегодня 2 сеанса
10:20 от 250 ₽ 20:50 от 250 ₽ ...
Полное расписание и билеты

0 голосов
Фильмы в кинотеатре Одиссей

Сегодня 3 Завтра 4
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
11:00 от 500 ₽ 14:40 от 250 ₽ 15:20 от 500 ₽ 18:50 от 250 ₽ 19:30 от 500 ₽
Левша
Левша приключения 2026, Россия
2D
12:30 от 250 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
13:10 от 500 ₽ 16:40 от 250 ₽ 17:20 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
