GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
10:00 от 250 ₽ 11:55 от 250 ₽ 13:55 от 250 ₽ 15:55 от 300 ₽ 17:55 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:15 от 350 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:45 от 350 ₽
Буратино
Буратино семейный, приключения 2026, Россия
2D
16:45 от 300 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
13:55 от 400 ₽ 23:35 от 350 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
18:15 от 350 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:00 от 350 ₽ 23:50 от 350 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
12:05 от 400 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:00 от 250 ₽ 13:50 от 250 ₽ 15:40 от 300 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:00 от 600 ₽ 21:10 от 350 ₽ 23:55 от 350 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:00 от 400 ₽ 11:40 от 250 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
22:05 от 350 ₽ 23:55 от 600 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
17:30 от 350 ₽ 20:20 от 600 ₽
Легенды
Легенды боевик, приключения, анимация 2026, Франция
2D
10:00 от 250 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
11:45 от 250 ₽ 13:45 от 250 ₽ 21:25 от 350 ₽
Мангул
Мангул триллер, драма 2025, Россия
2D
10:00 от 250 ₽ 20:25 от 350 ₽ 22:20 от 600 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:00 от 250 ₽ 12:15 от 250 ₽ 14:30 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 18:55 от 350 ₽ 19:50 от 350 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
14:00 от 300 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
16:05 от 500 ₽ 19:30 от 350 ₽
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
2D
16:05 от 300 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
11:50 от 250 ₽ 21:50 от 350 ₽ 23:40 от 350 ₽
