Фильмотека
Расписание сеансов кинотеатра «Фильмотека»
Расписание сеансов кинотеатра «Фильмотека»
Сегодня
3
Завтра
4
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
2D
10:00
от 250 ₽
11:55
от 250 ₽
13:55
от 250 ₽
15:55
от 300 ₽
17:55
от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
2D
18:15
от 350 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
23:45
от 350 ₽
Буратино
семейный, приключения
2026, Россия
2D
16:45
от 300 ₽
Гигант
драма, спорт
2025, США
2D
13:55
от 400 ₽
23:35
от 350 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
18:15
от 350 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
22:00
от 350 ₽
23:50
от 350 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
12:05
от 400 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:00
от 250 ₽
13:50
от 250 ₽
15:40
от 300 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
18:00
от 600 ₽
21:10
от 350 ₽
23:55
от 350 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:00
от 400 ₽
11:40
от 250 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
22:05
от 350 ₽
23:55
от 600 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
17:30
от 350 ₽
20:20
от 600 ₽
Легенды
боевик, приключения, анимация
2026, Франция
2D
10:00
от 250 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
11:45
от 250 ₽
13:45
от 250 ₽
21:25
от 350 ₽
Мангул
триллер, драма
2025, Россия
2D
10:00
от 250 ₽
20:25
от 350 ₽
22:20
от 600 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:00
от 250 ₽
12:15
от 250 ₽
14:30
от 300 ₽
16:00
от 300 ₽
18:55
от 350 ₽
19:50
от 350 ₽
Спасти бессмертного
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
2D
14:00
от 300 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
16:05
от 500 ₽
19:30
от 350 ₽
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
2D
16:05
от 300 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
11:50
от 250 ₽
21:50
от 350 ₽
23:40
от 350 ₽
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
