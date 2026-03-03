«Фильмотека» является первым в Крыму и городе Севастополе полностью лазерным мультиплексом, который открылся 27 мая 2021 года на третьем этаже ТРЦ «SeaMall».

Все шесть залов кинотеатра «Фильмотека» оснащены передовым лазерным оборудованием компании BARCO, которая считается мировым лидером в производстве цифровых лазерных проекторов. Именно такое оборудование отличается высокой четкостью изображения, яркостью, сочностью картинки и неповторимой передачей мельчайших деталей происходящего на экране.

Зрителей наших кинозалов ожидает премиальная лазерная проекция в 4К, а благодаря невероятному объемному звуку Dolby Digital каждый гость «Фильмотека» не останется равнодушным, прочувствовав эффект полного погружения в реалии происходящего на экране.

Техническое превосходство мультиплекса дополняют интерьеры залов и общих зон кинотеатра. Каждый элемент, от освещения до мягкой мебели, предназначен для максимального комфорта и уютной атмосферы комплекса.

Кресла для всех залов «Фильмотека» изготовлены по индивидуальному заказу нашего кинотеатра с учетом всех современных требований к эргономике и качеству материалов корпуса и обивки.

В общей сложности в шести кинозалах «Фильмотека» 429 посадочных мест, включая VIP-зал и детский зал.