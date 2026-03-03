Оповещения от Киноафиши
Севастополь
Адрес
г. Севастополь, Торговый центр SEAMALL, Проспект Генерала Острякова, 260
Телефон

+7(978)505-45-15

Билеты от 250 ₽
О кинотеатре

«Фильмотека» является первым в Крыму и городе Севастополе полностью лазерным мультиплексом, который открылся 27 мая 2021 года на третьем этаже ТРЦ «SeaMall».

Все шесть залов кинотеатра «Фильмотека» оснащены передовым лазерным оборудованием компании BARCO, которая считается мировым лидером в производстве цифровых лазерных проекторов. Именно такое оборудование отличается высокой четкостью изображения, яркостью, сочностью картинки и неповторимой передачей мельчайших деталей происходящего на экране.

Зрителей наших кинозалов ожидает премиальная лазерная проекция в 4К, а благодаря невероятному объемному звуку Dolby Digital каждый гость «Фильмотека» не останется равнодушным, прочувствовав эффект полного погружения в реалии происходящего на экране.

Техническое превосходство мультиплекса дополняют интерьеры залов и общих зон кинотеатра. Каждый элемент, от освещения до мягкой мебели, предназначен для максимального комфорта и уютной атмосферы комплекса.

Кресла для всех залов «Фильмотека» изготовлены по индивидуальному заказу нашего кинотеатра с учетом всех современных требований к эргономике и качеству материалов корпуса и обивки.

В общей сложности в шести кинозалах «Фильмотека» 429 посадочных мест, включая VIP-зал и детский зал.

Бар
Расположен в ТЦ
VIP
4K
Парковка
Детский зал
5 голосов
Билеты от 250 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Фильмотека
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
Сегодня 5 сеансов
10:00 от 250 ₽ 11:55 от 250 ₽ 13:55 от 250 ₽ 15:55 от 300 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
18:15 от 350 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:45 от 350 ₽
Буратино
Буратино
Сегодня 1 сеанс
16:45 от 300 ₽
5 голосов
Фильмы в кинотеатре Фильмотека

GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт 2026, США
2D
10:00 от 250 ₽ 11:55 от 250 ₽ 13:55 от 250 ₽ 15:55 от 300 ₽ 17:55 от 350 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
18:15 от 350 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:45 от 350 ₽
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
