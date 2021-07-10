Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Севастополь, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Севастополя
Кинотеатры
Россия
Отзывы о кинотеатре Россия
Отзывы о кинотеатре Россия
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Отзывы о кинотеатре Россия
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
User
10 июля 2021, 10:08
Оценка
Очень понравился кинотеатр, удобные кресла, отремонтированные залы) Единственное только неудобно что нужно звонить или приходить и смотреть что сейчас в кино, в онлайне к сожалению не заказать, а так все супер!
10 июля 2021, 10:08
1
0
Ответить
Сергей Мариненков
19 марта 2022, 10:33
Оценка
Первый раз за 6 лет , решили сменить место просмотра, фильма.. Остановились на нем . Свежий ремонт, стеклянные входные двери , в фае холодина , на кассе молодая девушка на столько , что по своей глупости - послала нас по направлению в средний зал , вместо малого . А это выход на улицу и подьем этажом выше . На улице дикий холод . Вообщем то мы вернулись и нашли его. А ткперь всё по полочкам: зайдя в дверь малого зала ,это был вход в парную . Фигачило в спину жарким воздухом так , что я сразу пошел и сказал об этом одной единственно взрослой женщине, что была в зале и попросил уменьшить подачу тепла . Так как понимал , раз включают , значит холодно . Тут же проговорила : то включите хололно , то выключите жарко . По итогу начала фильма , я пончл , что она вырубила его вовсе . Жанр фильма был комедия и идти искать этот пульт , я лично передумал . По итогу - всем было реально холодно . Причина - открытое окно . Оно нагоняло холод из фае и засвечивало полотно эрана - это всегда меня раздрадает . Такой эффект видно в трееде. Это окно располагалось за экраном и было нараспашку. В него то и заходил воздух. По итогу выходя после просмотра , я проговорил этой женщине о закрытии окна и исклюить проблему в дальнейшем . Ее слова , всего лишь отноворка , решение и принятие за администрацией . Разговор ни о чем . Я не доволен этим залом точно . Туда я не пойду теперь ни когда. В большой зал , для аналогичной пробы и достаточно. Администрации наплевать , лишь бы прибыль . Мы выбираем - удобство и комфорт на время сеанса . Для администрации : повесьте отсекатель воздуха , над распашными даерьми входа-выхода. Атмосфера улучшится . Ах да , я знаю , что этому не быть и знаете по чему ? Пртому что это , КилоВаты электричества . Для вас это дорого . Как жаль , но это Россия такая в целом .
19 марта 2022, 10:33
0
1
Ответить
Svetlana Petrenko
9 октября 2022, 21:08
Кинотеатр прекрасный, современный,уютный. Но смотреть нечего. Такое впечатление, что репертуар подбирают специально, чтобы никто не пошёл. Какие-то американские мультики,триллеры. Нет ретроспективных показов. Так хотелось посмотреть фильмы с участием Сергея Паскупалиса. Почему бы не показать исторические ,патриотические фильмы,российские. Руководство кинотеатра и города ,как будто, не интересуются и не заинтересованы в развитии киноиндустрии ,не чувствуют ,что время меняется и им надо меняться.
9 октября 2022, 21:08
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Муссон
8 комментариев
Севастополь
4 комментария
Мир кино
2 комментария
Апельсин
5 комментариев
Москва
1 комментарий
Моряк
3 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
«Даже "Тайны следствия" не такие интересные стали, как "Первый отдел"»: зрители обсуждают Брагина и Шибанова, но вспоминают Семенова
Okko готовит ледяную драму 6 марта: «На льду» объединит фигурное катание и расследование — что известно
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail