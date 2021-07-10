Оповещения от Киноафиши
Россия

Россия

Севастополь
Адрес
г. Севастополь, площадь 50-летия СССР, 9
Телефон

+7 (978) 583-19-93

О кинотеатре

«Россия» является одним из первых кинотеатров в городе Севастополе, он построен в 1975 году по проекту группы архитекторов во главе с Изралием Ефимовичем Фиалко. В 1985 году на фасаде здания кинотеатра был установлен барельеф «История флота».

Для гостей действуют 3 зала: большой – 452 места, средний – 32 места и малый – 14 мест. Бесшовный экран является одним из самых больших в Крыму. Его размеры составляют 28 метров по диагонали. Благодаря этому фильм хорошо видно с любого места в кинотеатре. Сверхсовременная система Dolby Digital Surround EX позволяет окунуться в киномир и почувствовать себя участниками происходящего. Цифровое оснащение кинотеатра поддерживает технологию 3D.

В кинотеатре «Россия» ежегодно проходят кинофестивали, презентации и премьеры. Известные режиссеры со всего мира проводят здесь свои авторские вечера и премьерные показы.

В фойе можно приобрести попкорн, напитки и начос, а также отдохнуть за столиками, подождать начала своего сеанса или ознакомиться с текущими показами, трейлеры которых демонстрируются на больших экранах.

Отзывы о кинотеатре

User 10 июля 2021, 10:08
Очень понравился кинотеатр, удобные кресла, отремонтированные залы) Единственное только неудобно что нужно звонить или приходить и смотреть что… Читать дальше…
Сергей Мариненков 19 марта 2022, 10:33
Первый раз за 6 лет , решили сменить место просмотра, фильма.. Остановились на нем . Свежий ремонт, стеклянные входные двери , в фае холодина , на… Читать дальше…
