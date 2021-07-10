«Россия» является одним из первых кинотеатров в городе Севастополе, он построен в 1975 году по проекту группы архитекторов во главе с Изралием Ефимовичем Фиалко. В 1985 году на фасаде здания кинотеатра был установлен барельеф «История флота».



Для гостей действуют 3 зала: большой – 452 места, средний – 32 места и малый – 14 мест. Бесшовный экран является одним из самых больших в Крыму. Его размеры составляют 28 метров по диагонали. Благодаря этому фильм хорошо видно с любого места в кинотеатре. Сверхсовременная система Dolby Digital Surround EX позволяет окунуться в киномир и почувствовать себя участниками происходящего. Цифровое оснащение кинотеатра поддерживает технологию 3D.



В кинотеатре «Россия» ежегодно проходят кинофестивали, презентации и премьеры. Известные режиссеры со всего мира проводят здесь свои авторские вечера и премьерные показы.



В фойе можно приобрести попкорн, напитки и начос, а также отдохнуть за столиками, подождать начала своего сеанса или ознакомиться с текущими показами, трейлеры которых демонстрируются на больших экранах.