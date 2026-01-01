Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки»
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Расписание сеансов кинотеатра «Севастополь»
Расписание сеансов кинотеатра «Севастополь»
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Человек-паук: Новый день
боевик, приключения, фэнтези, фантастика
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
Позвонить
Одиссея
приключения, фэнтези, боевик
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
Позвонить
Охота на императора
исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
Позвонить
Край чудес
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
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Между нами, девочками
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
Позвонить
Хитрый койот
боевик, приключения, анимация
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
Позвонить
Мой папа - медведь 2
комедия, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
Позвонить
Человек-паук 2
боевик, фантастика, приключения
2004, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
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Лунтик. Обратная сторона луны
анимация, детский, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
Позвонить
Не по-детски
комедия, мелодрама
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
Позвонить
Восставший
боевик, драма, исторический
2026, Германия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
Позвонить
Сыграть в ящик
триллер, криминал, боевик
2026, Испания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (978) 021-75-55
Позвонить
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площадь 50-летия СССР, 9
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Охота на императора
Отзывы
2026, Россия, исторический
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Хитрый койот
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Мой папа - медведь 2
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2026, Россия, комедия, семейный
Человек-паук 2
Рецензия
Отзывы
2004, США, боевик, фантастика, приключения
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Восставший
Отзывы
2026, Германия, боевик, драма, исторический
Сыграть в ящик
Отзывы
2026, Испания / США, триллер, криминал, боевик
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