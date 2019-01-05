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Скоро в прокате «Девятая планета»
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Лариса Еренкова
5 января 2019, 11:52
Оценка
КЛАСС
5 января 2019, 11:52
1
1
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Юлия Бойко
7 января 2023, 12:25
Оценка
Билет по электронке купить невозможно, сайт непонятный, явно не для того чтобы продавать билеты......
А кинотеатр хороший 👍
7 января 2023, 12:25
2
1
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Irina
18 сентября 2023, 00:44
Кинотеатр Севастополь просто ужасен !!бежали за мной , что я не выкинула мусор ...мне интересно..а , если ребенок раскидает попкорн, за мной тоже побегут с криками : убирайте под каждым креслом? !! Или не до менеджеры выборочно будут считать кому убирать из клиентов, а кому персоналу?! Я в шоке ..с таким первый раз сталкиваюсь..уже не говоря о том , что нам на сеанс в 22.10 сказали , ждите ..придут люди , тогда состоится сеанс. А, если нет, то вы просто как дураки просидите в ожидании..села на другое место ,которое дороже ..прибежала горе менеджер...я говорю - я доплачу, ниже очень не комфортно сидеть ..добавила 200 рублей после сеанса..думаете , чек дала? Да фиг там ..в карман положила !
18 сентября 2023, 00:44
1
1
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Станислав Яськин
4 января 2026, 13:10
Оценка
Отвратительный кинотеатр! Были сегодня 04.01.2026г. Ходил с детьми (3 ребенка) на «Простоквашино», сеанс был в малом зале, убило то, что нет не одной цифры информирующей о том какой ряд и какое место! Хорошо если считать и ориентироваться в темноте умеете, то до своего места доберетесь скорее всего! Купил соответственно каждому попкорн, так по окончанию все как поросята были, липки и чумазые. По окончанию сеанса, думаю пойдет в туалет умоемся и руки помоем, но самое интересное то, что туалет ПЛАТНЫЙ!!! 20₽, дело не в мелочах, а в сервисе! Вы серьезно?! То есть стоимость туалета не входит в цену билета?! Я такой беспредел первый раз вижу! Короче одна ⭐️ звезда ! НЕ РЕКОМЕНДУЮ ЭТОТ КИНОТЕАТР !
4 января 2026, 13:10
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