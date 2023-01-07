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Скоро в прокате «Омен. Обличие зла»
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г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 54
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Телефон
+7 (978) 021-75-55
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Отзывы о кинотеатре
Юлия Бойко
7 января 2023, 12:25
Билет по электронке купить невозможно, сайт непонятный, явно не для того чтобы продавать билеты......
А кинотеатр хороший 👍
Irina
18 сентября 2023, 00:44
Кинотеатр Севастополь просто ужасен !!бежали за мной , что я не выкинула мусор ...мне интересно..а , если ребенок раскидает попкорн, за мной тоже…
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А кинотеатр хороший 👍