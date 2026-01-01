Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Моряк (Севастополь) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом

3.1 км
Севастополь ул. Героев Севастополя, 54
5
3.1 км
Победа ул.Большая Морская, 13
5
3.3 км
Украина улица Ленина, 35
5
4.6 км
Одиссей ул. Древняя, 31
5
5.6 км
Россия площадь 50-летия СССР, 9
5
6.3 км
Москва пр-т Генерала Острякова, 70
5
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
