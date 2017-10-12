«Соло-прокачку» короновали, но оглянитесь вокруг: вот 3 аниме, где герои еще круче, а смысла больше

«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»

Netflix делает ставку на этот легендарный хит: график выхода второго сезона «Ван Пис»

Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»

За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)

«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»

Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»

Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему

Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»

5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите