Моряк
Отзывы о кинотеатре Моряк
Отзывы о кинотеатре Моряк
Отзывы о кинотеатре Моряк
Юлия Батуева
12 октября 2017, 19:13
Здравствуйте! Ходите в кинотеатр МОРЯК и наслаждайтесь фильмами в 3D!!! У нас на районе ребята с девчонками перестали по закаулкам шарить,стали в кино ходить!!! ЗДОРОВО!!!!
12 октября 2017, 19:13
1
0
Ответить
Екатерина Вождаева
24 июня 2018, 01:47
Оценка
Здравствуйте, сегодня у ребенка День Рождения,пригласили друзей на мультфильм Суперсимейка2,пришли на сеанс, мультфильм отменили,дети Очень расстроились,в интернете афишу не изменили ,вместо мультфильма было детское кино,которое детям было не интересно,они ушли через 10 минут.Огромный минус,разочаровали!!!
24 июня 2018, 01:47
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
29 июня 2018, 15:28
в ответ на сообщение
Екатерина Вождаева от 24 июня 2018, 01:47
Екатерина, добрый день! Спасибо за ваш отзыв, разберемся в ситуации.
29 июня 2018, 15:28
0
0
Ответить
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
«Соло-прокачку» короновали, но оглянитесь вокруг: вот 3 аниме, где герои еще круче, а смысла больше
«Делалось на коленках»: почему сложное дело Брагина не спасло финал 5-го сезона «Первого отдела»
Netflix делает ставку на этот легендарный хит: график выхода второго сезона «Ван Пис»
Если по «Первому отделу» уже скучаете: этот детектив с оценкой 7.2 тоже про Питер – зрители пишут, что «за него не стыдно»
За окном сугробы по колено, а в этих 5 советских фильмах уже трава зеленеет – угадаете каждый по пейзажу? (тест для продвинутых)
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
Закончился «Первый отдел» – НТВ запустил замену: что говорят первые зрители про детектив «Новая земля»
Японцам показали «Летят журавли»: «не верю, что это 1957 год» – такая реакция была почти у всех, и вот почему
Русскую версию «Реквиема по мечте» зрителям горько пересматривать даже почти 10 лет спустя: «Порше, олигархи, секс и мечты»
5 крутых сериалов о фигурном катании и закулисье спорта: свежая российская драма «На льду» тоже тут – не пропустите
Будет ли «Чебурашка 3»: обе части собрали свыше 6 млрд – а вот что известно о продолжении
Авторизация по e-mail