Кинотеатр «Моряк» в Севастополе находится в Нахимовском районе (Северная сторона) по адресу: ул. Леваневского д. 27. Много лет эта киноплощадка служила центром досуга для горожан.
После капитальной реставрации кинозрителей встречает кинотеатр с обновленным интерьером, выполненным в стилистике романтических произведений А. Грина. Имеется один комфортабельный большой кинозал, оборудованный цифровой кинотехникой, звуком Dolby Digital, экраном с серебристым покрытием. Установлены эргономичные кресла, система климат-контроля. В зале предусмотрены стандартные и VIP-места. Цены на билеты доступные.
В репертуаре новинки кинематографа: увлекательные фэнтези, триллеры, анимация, семейное и детское кино, документальные ленты. В фойе находится попкорн-бар и игровая зона с симуляторами.
