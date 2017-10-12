Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Севастополь, ул. Леваневского, 27
+7 (8692) 71-71-90 / бронирование

 Кинотеатр «Моряк» в Севастополе находится в Нахимовском районе (Северная сторона) по адресу: ул. Леваневского д. 27. Много лет эта киноплощадка служила центром досуга для горожан.

После капитальной реставрации кинозрителей встречает кинотеатр с обновленным интерьером, выполненным в стилистике романтических произведений А. Грина. Имеется один комфортабельный большой кинозал, оборудованный цифровой кинотехникой, звуком Dolby Digital, экраном с серебристым покрытием. Установлены эргономичные кресла, система климат-контроля. В зале предусмотрены стандартные и VIP-места. Цены на билеты доступные.

В репертуаре новинки кинематографа: увлекательные фэнтези, триллеры, анимация, семейное и детское кино, документальные ленты. В фойе находится попкорн-бар и игровая зона с симуляторами.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Моряк» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Юлия Батуева 12 октября 2017, 19:13
Здравствуйте! Ходите в кинотеатр МОРЯК и наслаждайтесь фильмами в 3D!!! У нас на районе ребята с девчонками перестали по закаулкам шарить,стали в кино ходить!!! ЗДОРОВО!!!!
Екатерина Вождаева 24 июня 2018, 01:47
Здравствуйте, сегодня у ребенка День Рождения,пригласили друзей на мультфильм Суперсимейка2,пришли на сеанс, мультфильм отменили,дети Очень… Читать дальше…
Детям, студентам, пенсионерам — 100 рублей.

Детям Студентам Пенсионерам
