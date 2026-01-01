Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Победа»
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
GOAT: Мечтай по крупному
приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (8692) 54-38-41
Позвонить
Кинотеатры рядом
600
метров
Украина
улица Ленина, 35
5
1.6
км
Севастополь
ул. Героев Севастополя, 54
5
2.2
км
Одиссей
ул. Древняя, 31
5
2.9
км
Россия
площадь 50-летия СССР, 9
5
3.1
км
Моряк
ул. Леваневского, 27
5
3.3
км
Москва
пр-т Генерала Острякова, 70
5
