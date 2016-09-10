Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Севастополь, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Севастополя
Кинотеатры
Победа
Отзывы о кинотеатре Победа
Отзывы о кинотеатре Победа
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Скидки и акции
Отзывы о кинотеатре Победа
Вся информация о кинотеатре
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Александр Степаненко
10 сентября 2016, 16:04
Все плохо!Пускают подростков на сеансы без проверки паспортов.14 ление ходят на сеансы для 18 летних!Куда это годится когда на уровне киноТеатра происходит такое!Начните хоть как то фильтровать зрителя .а не гнаться только за наживой!
10 сентября 2016, 16:04
0
1
Ответить
Ника Акимова
9 декабря 2016, 20:29
Мне в этом кинотеатре все нравится. Очень хороший кинотеатр , и находится совсем рядом
9 декабря 2016, 20:29
2
0
Ответить
Виктория Плотникова
17 октября 2017, 12:39
Оценка
Мой самый любимый кинотеатр Севастополя. Уютный и домашний.
17 октября 2017, 12:39
1
0
Ответить
Roman Martinov
4 июня 2018, 00:09
Когда - то "Победа" был действительно хороший к/т, но не сейчас. То что реально "режет" глаз, так это туалет превращённый в какую - то кладовку. Надо понимать большую часть гальюна отхватили под сауну или кабинет? То что сделано это дикость, при полном отсутствии каких бы то ни было норм этики и эстетики.
4 июня 2018, 00:09
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
13 июня 2018, 11:40
в ответ на сообщение
Roman Martinov от 4 июня 2018, 00:09
Роман, здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв. Очень жаль :(
Передаем ваш отзыв представителям кинотеатра.
13 июня 2018, 11:40
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Муссон
8 комментариев
Севастополь
4 комментария
Мир кино
2 комментария
Апельсин
5 комментариев
Москва
1 комментарий
Россия
3 комментария
Моряк
3 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Рецензия
Отзывы
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
Рецензия
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
Неожиданный дуэт НТВ: Вера Брагина из «Первого отдела» и Фома из «Невского» сошлись в «Подсудимом» — и тут история про следователя
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
«Еще сезонов на 20»: «Первый отдел» превратится в очередные «Тайны следствия»? Новый сезон точно не станет не последним
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Передаем ваш отзыв представителям кинотеатра.
Авторизация по e-mail