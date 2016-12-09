Оповещения от Киноафиши
Севастополь
г. Севастополь, ул.Большая Морская, 13
+7 (8692) 54-38-41

+79789202750

Кинотеатр «Победа» в Севастополе находится по адресу: ул. Большая Морская 13 и является исторической достопримечательностью города. Такое название было дано неслучайно, здание построено в 1949 году в честь победы над фашистами. Это был первый двухзальный кинотеатр в Крыму.

После капитальной реконструкции интерьер здания и внутренних помещений в стиле советской романтики был сохранен. Техническое оснащение полностью заменено, в настоящее время используется цифровое оборудование, фильмы демонстрируются в двух залах (Синий и Красный) в форматах 2D и 3D.

В кинотеатре «Победа» — невероятная аура, здесь нет привычной суеты больших мультиплексов. Зрителей встречает гостеприимная атмосфера, сюда приходят отдыхать всей семьей. В репертуаре фильмы в самых различных жанрах, проводятся тематические показы. 

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Победа» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Отзывы о кинотеатре

Ника Акимова 9 декабря 2016, 20:29
Мне в этом кинотеатре все нравится. Очень хороший кинотеатр , и находится совсем рядом
Виктория Плотникова 17 октября 2017, 12:39
Мой самый любимый кинотеатр Севастополя. Уютный и домашний.
Детям и студентам — скидка 50 рублей от стоимости билета.

