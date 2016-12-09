Кинотеатр «Победа» в Севастополе находится по адресу: ул. Большая Морская 13 и является исторической достопримечательностью города. Такое название было дано неслучайно, здание построено в 1949 году в честь победы над фашистами. Это был первый двухзальный кинотеатр в Крыму.



После капитальной реконструкции интерьер здания и внутренних помещений в стиле советской романтики был сохранен. Техническое оснащение полностью заменено, в настоящее время используется цифровое оборудование, фильмы демонстрируются в двух залах (Синий и Красный) в форматах 2D и 3D.



В кинотеатре «Победа» — невероятная аура, здесь нет привычной суеты больших мультиплексов. Зрителей встречает гостеприимная атмосфера, сюда приходят отдыхать всей семьей. В репертуаре фильмы в самых различных жанрах, проводятся тематические показы.



