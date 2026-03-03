Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Муссон»

Расписание сеансов кинотеатра «Муссон»

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:50 от 350 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
11:30 от 300 ₽ 17:30 от 300 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 14:10 от 300 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
10:30 от 300 ₽ 12:20 от 300 ₽ 15:40 от 300 ₽ 19:20 от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
12:30 от 300 ₽ 17:10 от 300 ₽ 21:10 от 350 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
10:20 от 300 ₽ 12:10 от 300 ₽ 14:30 от 300 ₽ 16:40 от 300 ₽ 18:50 от 350 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
20:10 от 350 ₽
Кутюр
Кутюр драма, мелодрама 2025, США
2D
18:00 от 350 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
14:00 от 300 ₽ 21:00 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:40 от 300 ₽ 13:10 от 350 ₽ 14:50 от 300 ₽ 17:00 от 300 ₽ 18:20 от 350 ₽ 20:40 от 350 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
13:40 от 300 ₽ 16:00 от 300 ₽ 19:30 от 350 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
21:30 от 350 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
10:10 от 300 ₽ 11:50 от 300 ₽ 13:00 от 300 ₽ 15:00 от 300 ₽ 16:20 от 300 ₽ 19:40 от 350 ₽ 21:40 от 350 ₽
