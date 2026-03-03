Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Севастополя
Кинотеатры
Муссон
Расписание сеансов кинотеатра «Муссон»
Расписание сеансов кинотеатра «Муссон»
Торговый центр
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Астрал. Амулет зла
ужасы, триллер
2025, Австралия
2D
21:50
от 350 ₽
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
2D
11:30
от 300 ₽
17:30
от 300 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
10:00
от 300 ₽
14:10
от 300 ₽
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
10:30
от 300 ₽
12:20
от 300 ₽
15:40
от 300 ₽
19:20
от 350 ₽
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
12:30
от 300 ₽
17:10
от 300 ₽
21:10
от 350 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
10:20
от 300 ₽
12:10
от 300 ₽
14:30
от 300 ₽
16:40
от 300 ₽
18:50
от 350 ₽
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
2D
20:10
от 350 ₽
Кутюр
драма, мелодрама
2025, США
2D
18:00
от 350 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
14:00
от 300 ₽
21:00
от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:40
от 300 ₽
13:10
от 350 ₽
14:50
от 300 ₽
17:00
от 300 ₽
18:20
от 350 ₽
20:40
от 350 ₽
Уволить Жору
комедия, приключения
2026, Россия
2D
13:40
от 300 ₽
16:00
от 300 ₽
19:30
от 350 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
21:30
от 350 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
10:10
от 300 ₽
11:50
от 300 ₽
13:00
от 300 ₽
15:00
от 300 ₽
16:20
от 300 ₽
19:40
от 350 ₽
21:40
от 350 ₽
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
