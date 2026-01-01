Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Севастополя Кинотеатры Муссон ТРЦ «Муссон»

ТРЦ «Муссон»

ТРЦ «Муссон»
Адрес
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29
Показать на карте
Фотографии ТРЦ «Муссон»

ТРЦ «Муссон» – крупнейший многофункциональный торгово-развлекательный центр в Крыму площадью более 50 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговую зону, развлекательный центр и современный кинотеатр. ТРЦ «Муссон» расположен в юго-восточной части Севастополя на пересечении улицы Руднева и улицы Вакаленчука.

На территории торгового центра «Муссон» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров (Columbia, Levi’s, BGN, CLIMBER, Colin`s, Antonio Biaggi, SERGINNETTI, Kari, Victoria s Secret, Syndicate, Dzintars, ЯCR modus vivendi, Waggon, Dockers, Sassofono, Paul&Shark и др.), магазины спортивной одежды и обуви (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома, парфюмерные бутики («Л’Этуаль», Lush и др.), магазины подарков («Сувениры, подарки» и др.), ювелирный салон, магазин часов, банкоматы («Сбербанк России» и др.), аптека и многое другое.

В ТРЦ «Муссон» функционируют многозальный кинотеатр «Муссон», продовольственный супермаркет, супермаркеты бытовой техники и электроники («Ситилинк»), супермаркет товаров для детей, мебельные магазины, боулинг-клуб «Муссон», ледовый каток, лазерные бои, современный спортивный зал, баскетбольная арена и семейный развлекательный комплекс «Муссония».

Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей работает несколько ресторанов и кафе, а для удобства автовладельцев на территории «Муссона» есть бесплатная наземная автомобильная парковка.
 
Адрес: 
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29

Как добраться? 
Добраться до ТРЦ «Муссон» можно следующим образом: 
 
1.    На любом общественном транспорте, идущем по улице Руднева до остановки «Улица Репина» или «Муссон»

•    на автобусах № 102, 14, 44
•    на маршрутках № 14
•    на троллейбусах № 14, 4
 
Режим работы
Магазины и фудкорт ТРЦ «Муссон»: 10.00 – 22.00;
Продовольственный супермаркет: 08.00 – 23.00;
Боулинг-клуб «Муссон»: 10.00 – 01.00;
Ледовый каток: 09.00 – 23.30;
Лазерные бои: 10.00 – 22.00;
Кинотеатр «Муссон»: с 10.00 до последнего сеанса.

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Вышли сразу 7 серий: «Наш спецназ-4» стартовал на Пятом канале 1 марта — говорят, что по вайбу похож на «Первый отдел»
В чем различия Харли Квинн в фильмах и комиксах? Даже отношения с Джокером были другие
Похоже на «Игру» Финчера, сериал «Игра в кальмара» и детектив Агаты Кристи: ОККО готовит новый детективный сериал с Кяро
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
1,5+ млрд в прокате собрала «Сказка о царе Салтане»: а вот какой бюджет был у фильма – на одни костюмы ушло около 150 млн
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
Вместе с «Первым отделом» на НТВ вернулся забытый хит: мини-сериал с рейтингом 7.9 — повод не выключать телевизор до поздней ночи
Режиссер американского «Винни Пуха» описал советский мульт про мишку 7 словами – Хитрук не поверил ушам
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше