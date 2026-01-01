ТРЦ «Муссон» – крупнейший многофункциональный торгово-развлекательный центр в Крыму площадью более 50 тысяч квадратных метров, включающий в себя торговую зону, развлекательный центр и современный кинотеатр. ТРЦ «Муссон» расположен в юго-восточной части Севастополя на пересечении улицы Руднева и улицы Вакаленчука.



На территории торгового центра «Муссон» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров (Columbia, Levi’s, BGN, CLIMBER, Colin`s, Antonio Biaggi, SERGINNETTI, Kari, Victoria s Secret, Syndicate, Dzintars, ЯCR modus vivendi, Waggon, Dockers, Sassofono, Paul&Shark и др.), магазины спортивной одежды и обуви (Adidas, Reebok и др.), магазины товаров для дома, парфюмерные бутики («Л’Этуаль», Lush и др.), магазины подарков («Сувениры, подарки» и др.), ювелирный салон, магазин часов, банкоматы («Сбербанк России» и др.), аптека и многое другое.



В ТРЦ «Муссон» функционируют многозальный кинотеатр «Муссон», продовольственный супермаркет, супермаркеты бытовой техники и электроники («Ситилинк»), супермаркет товаров для детей, мебельные магазины, боулинг-клуб «Муссон», ледовый каток, лазерные бои, современный спортивный зал, баскетбольная арена и семейный развлекательный комплекс «Муссония».



Также в торгово-развлекательном комплексе для гостей работает несколько ресторанов и кафе, а для удобства автовладельцев на территории «Муссона» есть бесплатная наземная автомобильная парковка.



Адрес:

г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29



Как добраться?

Добраться до ТРЦ «Муссон» можно следующим образом:



1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Руднева до остановки «Улица Репина» или «Муссон»



• на автобусах № 102, 14, 44

• на маршрутках № 14

• на троллейбусах № 14, 4



Режим работы

Магазины и фудкорт ТРЦ «Муссон»: 10.00 – 22.00;

Продовольственный супермаркет: 08.00 – 23.00;

Боулинг-клуб «Муссон»: 10.00 – 01.00;

Ледовый каток: 09.00 – 23.30;

Лазерные бои: 10.00 – 22.00;

Кинотеатр «Муссон»: с 10.00 до последнего сеанса.