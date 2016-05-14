Оповещения от Киноафиши
Даниил Двадцатин
14 мая 2016, 13:02
Сказ про кинотеатр муссон и его администратора
Я с дочкой недавно пошли в кино на мультик. Из-за того что много в руках было всякой еды и т.д. Потеряли случайно билеты. После того как подошли они и назвали примерный ряд, место в кассе, им сказали что кто-то сдал их за деньги обратно. Сказали покупать нужно заново. Вот такой Киноетатр муссон. p.s. я понимаю что вина моя и ребенка, НО мое мнение что КИНОТЕАТР и Плотка Владимира Григорьевича не такие нищие, что б "зажидить" билет ребенку, который оставил на сидении не нищего кафе. Ну да ладно. Спасибо Администратору, который с ехидным видом порекомендовал выкупить эти же билеты снова улыбаясь :) .
p.s. забронировали билеты на 1 сеанс, пришли нам говорят бронировать нельзя на 1ые сеансы ))) Вышел все тот же "администратор" и сказал на сайте все написано, я зашел позднее ничего не нашел нигде, искал даже в HTML кодах страниц сайта :) Вот такой вот случай :)
14 мая 2016, 13:02
0
4
Ответить
Наталья Подгурская (Уманец)
26 декабря 2018, 22:05
Оценка
Ждем скорейшего открытия с нетерпением. Удачи вам. Открывайтесь.☺
26 декабря 2018, 22:05
2
0
Ответить
Светлана Артемьева
19 декабря 2019, 17:34
Оценка
Очень нравится кинотеатр. Ходила, хожу и буду ходить. Залы отличнын, вип места оеально классные.
19 декабря 2019, 17:34
2
0
Ответить
✵♛✵Евгений✵♛✵ Жуков✵♛✵
27 декабря 2020, 10:01
в ответ на сообщение
Даниил Двадцатин от 14 мая 2016, 13:02
Вот такой Киноетатр муссон. p.s. я понимаю что вина моя и ребенка ))))) Нет Даниил вина только Вашей головы! И только ВАШЕЙ!!! Как Вы ещё вместе с билетами Ребёнка не потеряли.... И виновным бы сделали в Своей халатности- Администрацию. Сочувствую....
27 декабря 2020, 10:01
0
0
Ответить
Стас Котков
29 января 2021, 22:53
В афише есть расписание на 29.01.21
Приехал- висит табличка Короновирус, мы закрыты. Серьезная блин организация.
29 января 2021, 22:53
0
0
Ответить
Алексей Самойлов
28 января 2023, 21:58
Оценка
ПРИШЛИ НА ФИЛЬМ КРУТЯТ ОДНУ РЕКЛАМУ КОТОРУЮ ДОМА МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ. КРЕСЛА СКРИПЯТ ,НЕ УДОБНЫЕ, НЕ МОГУТ СМАЗАТЬ В МАРШРУТКЕ И ТО ВО МНОГИХ РАЗ ЛУЧШЕ.
28 января 2023, 21:58
0
0
Ответить
agimon1962
5 августа 2023, 02:35
в ответ на сообщение
Алексей Самойлов от 28 января 2023, 21:58
Не надо из кинотеатра столовую делать. Дома нужно есть, а то как в свинарнике сидишь, то с сади хрустят педигри едят, то отрыжка чья-то с боку, в свиней стали превращается уже не говоря о том, что полуголыми ходить стали не стесняясь своё целюлитное, дряблое, жирное и с запахом тело на показ, селяне одним словом. А работники тут не причём, денег пожалели.
5 августа 2023, 02:35
0
0
Ответить
Виктория Парчевская
22 февраля 2026, 17:47
Оценка
Фильм очень классный. \
Всей семье понравился. \
Есть фильмы на которые один раз пришёл, а фильм Красавица пересмотрела бы ещё много раз. \
Отличная игра актёров.
22 февраля 2026, 17:47
0
0
Ответить
