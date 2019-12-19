Кинотеатр «Муссон» в Севастополе — это современный мультиплекс, расположенный на 2 этаже торгово-развлекательного центра.



В кинотеатре используется инновационное оборудование для кинопоказов в формате 2D и 3D. Общая вместимость залов — 840 зрителей. Каждый зал отличается стильным интерьером, превосходной акустикой, установлены системы климат-контроля, амфитеатром размещены удобные кресла, имеются сектора Vip и Life.



В просторном фойе предусмотрена зона отдыха с уютными диванчиками, всегда рад обслужить кинозрителей традиционный бар с попкорном, кофе, десертами и напитками. Для детей имеется чудесная игровая страна «Муссония».



В кинотеатре «Муссон» демонстрируются фильмы в разных жанрах — от блокбастеров до семейного и детского кино. Посещение кино приятно совместить с покупками в брендовых бутиках и отдыхом в игровой зоне и кафе.