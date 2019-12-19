Оповещения от Киноафиши
Муссон

Муссон

Севастополь
Адрес
г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 29, ТРЦ «Муссон»
Телефон

+7 (8692) 47-44-44 / касса

Билеты от 300 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Муссон»

О кинотеатре

Кинотеатр «Муссон» в Севастополе — это современный мультиплекс, расположенный на 2 этаже торгово-развлекательного центра.

В кинотеатре используется инновационное оборудование для кинопоказов в формате 2D и 3D. Общая вместимость залов — 840 зрителей. Каждый зал отличается стильным интерьером, превосходной акустикой, установлены системы климат-контроля, амфитеатром размещены удобные кресла, имеются сектора Vip и Life.

В просторном фойе предусмотрена зона отдыха с уютными диванчиками, всегда рад обслужить кинозрителей традиционный бар с попкорном, кофе, десертами и напитками. Для детей имеется чудесная игровая страна «Муссония».

В кинотеатре «Муссон» демонстрируются фильмы в разных жанрах — от блокбастеров до семейного и детского кино. Посещение кино приятно совместить с покупками в брендовых бутиках и отдыхом в игровой зоне и кафе.

8.2
22 голоса
Билеты от 300 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Муссон
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
21:50 от 350 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
11:30 от 300 ₽ 17:30 от 300 ₽ ...
Дополнительное время
Дополнительное время
Сегодня 2 сеанса
10:00 от 300 ₽ 14:10 от 300 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 4 сеанса
10:30 от 300 ₽ 12:20 от 300 ₽ 15:40 от 300 ₽ 19:20 от 350 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Светлана Артемьева 19 декабря 2019, 17:34
Очень нравится кинотеатр. Ходила, хожу и буду ходить. Залы отличнын, вип места оеально классные.
Наталья Подгурская (Уманец) 26 декабря 2018, 22:05
Ждем скорейшего открытия с нетерпением. Удачи вам. Открывайтесь.☺
22 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Фильмы в кинотеатре Муссон

Сегодня 3 Завтра 4
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
21:50 от 350 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
11:30 от 300 ₽ 17:30 от 300 ₽
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
2D
10:00 от 300 ₽ 14:10 от 300 ₽
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2010, США / Великобритания, семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
GOAT: Мечтай по крупному
GOAT: Мечтай по крупному
2026, США, приключения, анимация, комедия, музыка, боевик, семейный, спорт
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
