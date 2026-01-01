Оповещения от Киноафиши
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого октября
10 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта
10 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня
11 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля
11 фильмов
Что смотреть в кино в мае?
12 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого ноября
13 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого декабря
10 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября
14 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого января
14 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого августа
9 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июля
12 фильмов
Самые ожидаемые драмы 2018
33 фильма
Самые ожидаемые русские комедии 2018
14 фильмов
Все фильмы о супергероях 2018 года
9 фильмов
Самые ожидаемые фильмы ужасов 2018
20 фильмов
Лучшее отечественное кино 2018
25 фильмов
Лучшее семейное кино 2018
19 фильмов
Лучшая фантастика 2018
33 фильма
Самые ожидаемые мультфильмы 2018
20 фильмов
Самые ожидаемые криминальные фильмы 2018
12 фильмов
Самые ожидаемые комедии 2018
27 фильмов
Самые ожидаемые фэнтези фильмы 2018
17 фильмов
Лучшие фильмы про любовь 2018
15 фильмов
Самые ожидаемые военные фильмы 2018
8 фильмов
Самые ожидаемые боевики 2018
33 фильма
Самые ожидаемые исторические фильмы 2018
13 фильмов
Лучшие русские драмы 2018
10 фильмов
Самые ожидаемые фильмы детективы 2018
16 фильмов
Самые ожидаемые мелодрамы 2018
14 фильмов
Топ 20 самых ожидаемых фильмов 2018 года
20 фильмов
Что посмотреть в марте?
8 фильмов
Что посмотреть в мае?
6 фильмов
Что посмотреть в июне?
8 фильмов
Что посмотреть в апреле?
6 фильмов
Лучшие детские фильмы и мультфильмы 2017
21 фильм
Лучшие комедии 2017
17 фильмов
Самые ожидаемые исторические фильмы 2017
8 фильмов
Самые ожидаемые фильмы про космос 2017
7 фильмов
Лучшая фантастика и фэнтези 2017
19 фильмов
Что смотреть в новогодние каникулы?
15 фильмов
Что посмотреть в марте?
13 фильмов
Что посмотреть в апреле?
10 фильмов
Что посмотреть в июне?
13 фильмов
Что посмотреть в сентябре?
13 фильмов
Что посмотреть в октябре?
10 фильмов
Что посмотреть в мае?
11 фильмов
Что посмотреть в августе?
13 фильмов
Что посмотреть в феврале?
12 фильмов
Что смотреть в кино в марте?
12 фильмов
Что посмотреть в декабре?
11 фильмов
Что посмотреть в январе?
11 фильмов
Что смотреть в кино в июне?
11 фильмов
Что посмотреть в октябре?
10 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
9 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
10 фильмов
Что посмотреть в ноябре?
8 фильмов
Что посмотреть в апреле в кино?
8 фильмов
Что посмотреть в сентябре в кино?
11 фильмов
Что посмотреть в июле?
10 фильмов
Что посмотреть в июле?
9 фильмов
Что посмотреть в июне в кино?
11 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
13 фильмов
Что посмотреть в феврале?
8 фильмов
Что посмотреть в марте?
8 фильмов
Что посмотреть в мае в кино?
9 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
10 фильмов
Что смотреть в кино в мае?
12 фильмов
Что смотреть в кино в марте?
13 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
14 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
12 фильмов
Что смотреть в кино в марте?
10 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
14 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
11 фильмов
Что посмотреть в апреле?
14 фильмов
Что посмотреть в мае?
15 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
14 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
12 фильмов
Что смотреть в кино в декабре?
12 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
10 фильмов
Что посмотреть в июне?
14 фильмов
Что смотреть в кино в сентябре?
12 фильмов
Что смотреть в кино в сентябре?
10 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
13 фильмов
Что смотреть в кино в августе?
10 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
14 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
11 фильмов
Что смотреть в кино в июле?
12 фильмов
Что смотреть в кино в мае?
13 фильмов
Что смотреть в кино в августе?
15 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
16 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
13 фильмов
Что смотреть в кино в декабре?
9 фильмов
Что смотреть в кино в декабре?
15 фильмов
Что посмотреть в июле в кино?
12 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
13 фильмов
Что смотреть в кино в июле?
9 фильмов
Что смотреть в кино в августе?
8 фильмов
Что смотреть в кино в мае?
11 фильмов
Что смотреть в кино в июне?
12 фильмов
Что посмотреть в декабре?
11 фильмов
Что посмотреть в кино в феврале?
8 фильмов
Что посмотреть в октябре?
11 фильмов
Что посмотреть в ноябре?
8 фильмов
Что посмотреть в декабре?
9 фильмов
Что посмотреть в январе?
9 фильмов
Что посмотреть в марте?
9 фильмов
Что посмотреть в августе в кино?
8 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
13 фильмов
Что посмотреть в ноябре?
14 фильмов
Что посмотреть в феврале?
12 фильмов
Что посмотреть в марте?
12 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
11 фильмов
Что посмотреть в сентябре?
9 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
8 фильмов
Что смотреть в кино в июне?
11 фильмов
Что посмотреть в январе?
8 фильмов
Что посмотреть в августе?
11 фильмов
Что смотреть в кино в июле?
10 фильмов
Расписание фильмов на 14 февраля
6 фильмов
Волшебство на большом экране!
1 фильм
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
1 фильм
«Шазам!»: Подросток в теле супергероя
1 фильм
Мстители: Финал
1 фильм
Фильмы для новогоднего настроения!
7 фильмов
Hasta la vista, baby: Железный Арни вернулся!
1 фильм
Что посмотреть в новогодние каникулы?
12 фильмов
Лови волну: Билеты на «Аквамена» уже в продаже!
1 фильм
Show Must Go On! Билеты уже в продаже!
1 фильм
Что посмотреть на школьных каникулах? Лучшие фильмы для детей и подростков!
8 фильмов
«Оскар» достаётся… Фильмы-номинанты на самую престижную кинопремию
10 фильмов
Что посмотреть в январе?
9 фильмов
Что посмотреть в октябре?
10 фильмов
Что посмотреть в декабре?
10 фильмов
Что посмотреть в сентябре?
7 фильмов
Что посмотреть в ноябре?
7 фильмов
Лига справедливости: Все в сборе!
1 фильм
Что посмотреть в августе?
10 фильмов
Звёздные Войны: Последние джедаи
1 фильм
Что посмотреть в июле?
8 фильмов
Остросюжетное кино!
15 фильмов
Возвращение Человека-паука!
1 фильм
Планета обезьян: Война начинается!
1 фильм
Трансформеры: Последний рыцарь
1 фильм
35 лет спустя: «Бегущий по лезвию 2049»
1 фильм
Сверхэпичный «Тор: Рагнарек»!
1 фильм
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
8 фильмов
Самый ожидаемый фильм лета 2017!
1 фильм
Царское дело: «Матильда» в кино!
1 фильм
Люк Бессон и его Валериан
1 фильм
Мумия возвращается!
1 фильм
Свистать всех наверх!
1 фильм
Стражи Галактики снова в деле
1 фильм
Киноафиша дарит новогоднее настроение!
7 фильмов
Кристофер Нолан: Лучшее
6 фильмов
Самые ожидаемые боевики 2017 года
18 фильмов
Самые ожидаемые мелодрамы 2017 года
9 фильмов
Лучшие русские мелодрамы 2017
10 фильмов
Пристегните ремни - «Форсаж 8» в кино!
1 фильм
Моя прелесть: «Властелин колец» на большом экране!
3 фильма
Все супергеройские блокбастеры 2017 года
7 фильмов
Лучшие семейные фильмы 2017
13 фильмов
Лучшие криминальные фильмы 2017
9 фильмов
Топ 20 самых ожидаемых фильмов 2017
20 фильмов
Каждой девушке по Кинг Конгу на 8 марта
1 фильм
Фильмы для романтического свидания!
6 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
8 фильмов
Основано на реальных событиях
8 фильмов
Наше кино!
25 фильмов
Легендарная видеоигра уже на экранах!
1 фильм
Мужественное кино!
2 фильма
Да пребудет с вами Сила!
2 фильма
Лучшие фильмы ужасов 2017: список новинок, трейлеры и даты выхода
11 фильмов
Успеть до полуночи!
7 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
741
Мальчик и птица
26 марта 2026
425
Твое сердце будет разбито
26 марта 2026
414
Крик 7
5 марта 2026
152
Домовенок Кузя 2
19 марта 2026
84
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
8.9
Вальс со смертью
8.9
Спасти бессмертного
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
В Турции такого не было: 2-й сезон «Постучись в мою дверь в Москве» оскандалился еще до начала
Где снимали «Резервацию»: снег настоящий, а ощущение изоляции — пугающе реальное
В сторону «Грозовой перевал»: о токсичных отношениях есть другая лента — Кира Найтли в ней удивительно хороша
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Шерлок, Локи и Люпин: над этим «пропагандистским» фильмом о войне рыдают даже россияне (и стыдятся своих слез)
Полежайкин был одним из самых любимых героев — но в новых «Папиных дочках» его нет: и вот официальная причина
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
Драка с дикарями, вырезанное сердце: «Бриллиантовая рука» в версии Зака Снайдера превратилась в супергеройский боевик (фото)
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики
