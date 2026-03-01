Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Марсупилами. Пушистый круиз
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
2D
15:35
от 230 ₽
17:30
от 230 ₽
Мадагаскар
г. Саранск, ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
2D
12:15
от 390 ₽
14:20
от 390 ₽
18:00
от 450 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
