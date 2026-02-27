Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Саранске 28 февраля 2026

Расписание сеансов Малыш, 28 февраля 2026 в Саранске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Малыш»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мадагаскар г. Саранск, ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
2D
13:05 от 430 ₽ 17:15 от 490 ₽
Россия г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 17б
2D
17:10 от 330 ₽
