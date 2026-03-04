Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Грозовой перевал Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Саранске 5 марта 2026

Расписание сеансов Грозовой перевал, 5 марта 2026 в Саранске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 4 Завтра 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Грозовой перевал»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мадагаскар г. Саранск, ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
2D
11:40 от 350 ₽ 14:20 от 390 ₽ 17:05 от 450 ₽ 19:45 от 450 ₽ 22:30 от 450 ₽
