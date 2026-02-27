Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Саранске 27 февраля 2026

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 27 февраля 2026 в Саранске

Алмаз (с. Лямбирь) ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
2D
10:00 от 200 ₽
Мадагаскар г. Саранск, ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
2D
10:30 от 410 ₽ 12:00 от 450 ₽ 13:00 от 450 ₽ 14:20 от 450 ₽ 15:00 от 450 ₽ 16:25 от 450 ₽ 17:20 от 510 ₽ 19:35 от 510 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
