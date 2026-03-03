Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане, 2026 в Саранске
Мадагаскар
г. Саранск, ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
2D
11:00
от 350 ₽
12:15
от 390 ₽
13:35
от 390 ₽
14:35
от 390 ₽
16:00
от 390 ₽
16:55
от 390 ₽
18:15
от 450 ₽
19:10
от 450 ₽
Россия
г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 17б
2D
16:55
от 280 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
