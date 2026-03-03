Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сказка о царе Салтане Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Саранске

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Саранске

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Мадагаскар г. Саранск, ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
2D
11:00 от 350 ₽ 12:15 от 390 ₽ 13:35 от 390 ₽ 14:35 от 390 ₽ 16:00 от 390 ₽ 16:55 от 390 ₽ 18:15 от 450 ₽ 19:10 от 450 ₽
Россия г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 17б
2D
16:55 от 280 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом
Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году
Этот сериал создателя «Мосгаза» вы могли пропустить: почти никакого «мрачняка» — такую Розанову вы не видели
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Рязанов и Раневская считали эту актрису самой талантливой в СССР: россияне ее прозвали «нудной, скучной и неинтересной»
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Забытый сериал с Безруковым вышел раньше хита Netflix, но потерялся за «Братом 2»: «Мог стать российским “Черным зеркалом”»
Шибанов из «Первого отдела» + Фома из «Невского» = крутой детектив с оценкой 7.8: включайте, если упустили
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше