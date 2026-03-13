Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Саранске
13 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 13 марта 2026 в Саранске
ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
2D
17:25
от 230 ₽
Мадагаскар
г. Саранск, ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
2D
13:40
от 430 ₽
15:15
от 430 ₽
17:20
от 490 ₽
20:00
от 490 ₽
21:45
от 490 ₽
Россия
г. Саранск, пр. 50 лет Октября, 17б
2D
20:10
от 330 ₽
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Прыгуны
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Крик 7
Отзывы
2026, США, ужасы, детектив, триллер
