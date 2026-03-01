Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Новая тёща
Новая тёща, 2025
6 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 6 марта 2026
О фильме
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз (с. Лямбирь)
ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
2D
17:30
от 230 ₽
Мадагаскар
г. Саранск, ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
2D
10:55
от 390 ₽
13:25
от 430 ₽
14:25
от 430 ₽
15:25
от 430 ₽
17:30
от 490 ₽
18:40
от 490 ₽
19:35
от 490 ₽
20:45
от 490 ₽
21:45
от 490 ₽
22:55
от 490 ₽
23:55
от 490 ₽
