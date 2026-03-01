Оповещения от Киноафиши
Новая тёща
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Саранске
5 марта 2026
Расписание сеансов Новая тёща, 5 марта 2026 в Саранске
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
2D
17:30
от 230 ₽
Мадагаскар
г. Саранск, ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
2D
11:00
от 350 ₽
13:25
от 390 ₽
14:25
от 390 ₽
15:25
от 390 ₽
17:30
от 450 ₽
18:40
от 450 ₽
19:35
от 450 ₽
20:45
от 450 ₽
21:45
от 450 ₽
22:55
от 450 ₽
23:50
от 450 ₽
