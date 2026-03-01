Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Новая тёща Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Саранске

Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Саранске

Билеты
Вся информация о фильме
чт 5 пт 6 сб 7 вс 8
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новая тёща»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Алмаз (с. Лямбирь) ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
2D
17:30 от 230 ₽
Мадагаскар г. Саранск, ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
2D
11:00 от 350 ₽ 13:25 от 390 ₽ 14:25 от 390 ₽ 15:25 от 390 ₽ 17:30 от 450 ₽ 18:40 от 450 ₽ 19:35 от 450 ₽ 20:45 от 450 ₽ 21:45 от 450 ₽ 22:55 от 450 ₽ 23:50 от 450 ₽
