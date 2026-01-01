Оповещения от Киноафиши
Сеть кинотеатров Синема Стар в Саранске

О сети

Сеть кинотеатров «Синема Стар» была основана в 2005 году.

За 10 лет активного развития компания создала международную сеть кинотеатров, принципы которой — непрерывная модернизация и расширение региональной сети как внутри России, так и за ее пределами.

«Синема Стар» – премьерная сеть кинотеатров, она работает «первым экраном». Еженедельно зритель может увидеть все фильмы, которые выходят в прокат в России. Данная сеть придерживается гибкой ценовой политики: стоимость билетов варьируется в зависимости от дня недели и времени суток.

В других городах
Архангельск, Белгород, Вологда, Ереван, Калуга, Коломна, Кострома, Москва, Орел, Реутов, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тамбов, Тверь, Тула, Ярославль
Кинотеатры
Синема Стар Саранск
ул. Советская, 55, ТРЦ «РИО»
Все кинотеатры
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
От режиссера «ИП Пирогова»: 5 марта выходит новый сериал с Жизневским — идеально для ностальгии по СССР
Многие не знают, что у ворошиловского стрелка был прототип: вот что с ним произошло на самом деле
Одна фраза Жеглова едва не лишила жизни Шарапова: эта промашка в финале «Места встречи» на деле — роковая ошибка
Весна почти пришла, а с ней и тест: хорошо ли вы помните «17 мгновений» – покажут ваши ответы на 8 вопросов
В «Самой обаятельной» Васильеву многие узнают: а вот 5 других фильмов СССР с актрисой – назовете каждый? (тест)
Виновна или это игра сценаристов? Вокруг Веры в «Первом отделе 5» кипят страсти
Премиальные авто, закрытые тусовки, критика Михалкова: как Ефремов спасает карьеру после выхода из тюрьмы (видео)
5 популярных сериалов января на Кинопоиске: «Маша и Медведь» ожидаемо в топе – а вот какие проекты обогнали хитовый мульт
Дед-разведчик, бывшая пиратка и девушка с навыками кунг-фу: три свежих боевика на разные вкусы для взрывного вечера
Провожаем февраль тестом: вспомните 5/5 зимних фильмов СССР по первым кадрам (задача не для слабаков)
«Когда Ливанов надевает очки, сердце тает»: что британцы думают про советского Шерлока – не зря же он получил орден
