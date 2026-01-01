Оповещения от Киноафиши
Сети кинотеатров
Центр Кино
Расписание
Центр Кино: расписание сеансов и цены в Саранске
Саранск
Алмаз (с. Лямбирь)
ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:00
от 200 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
12:05
от 230 ₽
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
2D
14:05
от 230 ₽
Еще 3 фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
