Киноафиша Саранска
Кинотеатры
Синема Стар Саранск
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Саранск»
Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Саранск»
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
Чебурашка 2
семейный, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
Три богатыря и свет клином
анимация, приключения, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
7 (834)233-81-65
Позвонить
2.4
км
Мадагаскар
ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
5
2.5
км
Россия
пр. 50 лет Октября, 17б
5
12.5
км
Алмаз (с. Лямбирь)
ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
5
19.6
км
Искра
ул. Маяковского, 90А
5
172
км
КиноВзлет
с. Теньгушево, ул. Ленина, д.72
5
