Киноафиша Саранска Кинотеатры Синема Стар Саранск Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Саранск»

Расписание сеансов кинотеатра «Синема Стар Саранск»

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Чебурашка 2
Чебурашка 2 семейный, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином анимация, приключения, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре 7 (834)233-81-65 Позвонить
Кинотеатры рядом
2.4 км
Мадагаскар ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
5
2.5 км
Россия пр. 50 лет Октября, 17б
5
12.5 км
Алмаз (с. Лямбирь) ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
5
19.6 км
Искра ул. Маяковского, 90А
5
172 км
КиноВзлет с. Теньгушево, ул. Ленина, д.72
5
