Киноафиша Саранска
Кинотеатры
Синема Стар Саранск
Кинотеатр Синема Стар Саранск (Саранск) на карте
Кинотеатр Синема Стар Саранск (Саранск) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Отзывы
Кинотеатр Синема Стар Саранск (Саранск) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
2.4
км
Мадагаскар
ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
5
2.5
км
Россия
пр. 50 лет Октября, 17б
5
12.5
км
Алмаз (с. Лямбирь)
ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
5
19.6
км
Искра
ул. Маяковского, 90А
5
172
км
КиноВзлет
с. Теньгушево, ул. Ленина, д.72
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
