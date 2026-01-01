Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Саранска Кинотеатры Синема Стар Саранск Кинотеатр Синема Стар Саранск (Саранск) на карте

2.4 км
Мадагаскар ул. Волгоградская, 71, ТРЦ «Сити Парк»
5
2.5 км
Россия пр. 50 лет Октября, 17б
5
12.5 км
Алмаз (с. Лямбирь) ул. Ленина, 12, с. Лямбирь
5
19.6 км
Искра ул. Маяковского, 90А
5
172 км
КиноВзлет с. Теньгушево, ул. Ленина, д.72
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
