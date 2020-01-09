Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Саранск
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Саранск
Отзывы о кинотеатре Синема Стар Саранск
Omeela
9 января 2020, 10:31
Оценка
Очень громкий звук! В какой-то момент я закрывала уши руками. А у мамы подскочило давление. Она отказалась ещё раз пойти в этот кинотеатр. Зачем так громко звук делать? Зал маленький.
9 января 2020, 10:31
0
1
Ответить
Зульфия Подгорнова
30 октября 2023, 20:17
Добрый вечер. Решили с мужем и детьми пойти в кино на фильм "По щучьему велению". Всё хорошо, но....
Сын восьми лет сказал, что не может больше сидеть рядом с чужим дядей. Когда муж поменялся с сыном местами оказалось, что этот чужой дядя сидит и пьёт пиво! Ужасно пахнет спиртным. Невозможно было сидеть не только ребенку, но и взрослому человеку.
Вопрос: почему разрешают заходить в кинозал со спиртным и почему ТАМ продают спиртное. Вообще-то это общественное место.
30 октября 2023, 20:17
0
0
Ответить
Дмитрий Ямашкин
1 мая 2025, 15:33
в ответ на сообщение
Зульфия Подгорнова от 30 октября 2023, 20:17
Оценка
Да ладно пиво, вот продают начос и к ним идет соус. От этого соуса такая мерзотная вонь, что хочется блевать 🤢
1 мая 2025, 15:33
0
0
Ответить
