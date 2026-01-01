Оповещения от Киноафиши
Нива
Саратовская обл., р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, 8
850 метров
Люмен Фильм
ул. Энтузиастов, 1
53.7 км
Победа
ул. Ленина, д. 5
57.7 км
Победа
ул. Советская, 1
65 км
Жирновский РДК
ул. Ленина
78.1 км
Мир
бульвар Культуры, 7
86.5 км
Октябрь
Саратовская обл., пос. Романовка
91.5 км
Комсомолец
Волгоградская обл., р.п. Новониколаевский, ул. Народная, 81
96.8 км
Родина
ул. Советская, 86
103 км
Мучкапский МБУК МДК
ул. Советская, д. 7
114 км
К2
ул. Советская, 80
115 км
Победа
ул. Бланская, 66
116 км
Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры
Самый мерзкий герой «Первого отдела»: Александра Разбаша (того самого Ухватова) можно увидеть в другом сериале с рейтингом 8,2
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Если «Великолепный век» засмотрели до дыр: 6 свежих турецких сериалов с такими же страстями
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
