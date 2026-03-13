Оповещения от Киноафиши
Нива
Кинотеатры
Нива
Нива
Самойловка
Адрес
Саратовская обл., р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, 8
Билеты от 220 ₽
мало голосов
Билеты от 220 ₽
Расписание сеансов
в кинотеатре Нива
Инферно
Сегодня 1 сеанс
21:10
от 250 ₽
...
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
10:00
от 220 ₽
...
Марсупилами. Пушистый круиз
Сегодня 1 сеанс
15:45
от 250 ₽
...
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
19:20
от 250 ₽
...
Сегодня
от 220 ₽
Завтра
от 220 ₽
15 марта
от 220 ₽
17 марта
от 220 ₽
18 марта
от 220 ₽
Фильмы в кинотеатре Нива
Сегодня
13
Завтра
14
вс
15
вт
17
ср
18
ужасы
2025, Мексика / США
2D
21:10
от 250 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
10:00
от 220 ₽
Марсупилами. Пушистый круиз
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
2D
15:45
от 250 ₽
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
