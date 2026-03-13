Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Невеста!» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Самойловки Кинотеатры Нива

Нива

Самойловка
Адрес
Саратовская обл., р.п. Самойловка, ул. 30 лет Победы, 8
Показать на карте
Билеты от 220 ₽
В избранное Уже в избранном
мало голосов Оцените
0 голосов
Билеты от 220 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Нива
Инферно
Инферно
Сегодня 1 сеанс
21:10 от 250 ₽ ...
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 1 сеанс
10:00 от 220 ₽ ...
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
Сегодня 1 сеанс
15:45 от 250 ₽ ...
Новая тёща
Новая тёща
Сегодня 1 сеанс
19:20 от 250 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Нива

Сегодня 13 Завтра 14 вс 15 вт 17 ср 18
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Инферно
Инферно ужасы 2025, Мексика / США
2D
21:10 от 250 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
10:00 от 220 ₽
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
2D
15:45 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Инферно
Инферно
2025, Мексика / США, ужасы
Пока НТВ тянет с выходом «Невского-8», в Сети появились 5 версий того, как мог «выжить» Семенов: одна очень грустная
После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита
Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Шанса не было: даже Селин не смог бы спасти Дукалиса — вспоминаем трагичный итог «Ментов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше