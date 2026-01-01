Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее

41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»

«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали

«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят

«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра

Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом

Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США

География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)

Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое

Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении