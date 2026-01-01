Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Салехард, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Все фильмы
Рейтинг фильмов в прокате в Салехарде
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
6.0
Билеты
Цинга
Христианский миссионер Никита Ефремов отправляется к уральским язычникам-оленеводам
мистика, триллер, драма
2025, Россия
6.0
Билеты
Малыш
Донецкий рэпер спасает свою мать из осажденного Мариуполя
военный, драма
2026, Россия
6.0
Билеты
Сказка о царе Салтане
Красочная экранизация знаменитой поэмы Александра Пушкина
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
5.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
0.0
Билеты
К себе нежно
40-летняя мать-одиночка переосмысляет свою жизнь
мелодрама, комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Тюльпаны
Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Завтра
9 марта
10 марта
11 марта
13 марта
Формат сеанса
2D
Жанр
военный
драма
комедия
мелодрама
мистика
приключения
семейный
триллер
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
Применить
Все фильмы
Думали, что «Чёрное зеркало» — сплошная фантастика? Вот в каких сериях там реально предсказали будущее
41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»
«Напряжение, насилие, эротика и взрывы»: критики уже посмотрели фильм по «Острым козырькам» и вот какой вывод сделали
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667