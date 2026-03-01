Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Драники Расписание сеансов Драники, 2025 в Салехарде

ОЦНК г. Салехард, ул. Республики 74
2D
08:45 от 250 ₽
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
