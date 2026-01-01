Пара капель на ведро воды – и полы не мою целый месяц: грязи не останется даже после детей и животных

«Люди скупают телегами»: узнал у экс-продавщицы «Светофора», что там можно брать без опаски (спойлер: колбасу – нельзя!)

Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными

Дороже «Начала», эпичнее «Интерстеллара»: Нолан впервые проболтался о главных секретах съемки «Одиссеи» – хейтерам ответить больше нечем

Агент Лэнди знал в лицо мясника из Бей-Харбор: Декстера раскрыли уже во 2 сезоне — пересмотрел спустя годы и нашел 6 «улик»

«Шел мимо, дай, думаю, сложный тест пройду»: мы смогли вспомнить лишь 4/6 цитат из «Афони» – побьете наш «рекорд»?

«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»

У ксеноморфов нет глаз — и это не случайность: в комиксах объясняли, почему они им вовсе не нужны

Секрет исчезнувших пирамид: почему в СССР молоко продавали в треугольных пакетах

«Нацист!»: в «Кавказской пленнице» Гайдая американцы нашли неожиданного злодея