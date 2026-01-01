Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Салехарда
Кинотеатры
Сети кинотеатров
Премьер зал
Расписание
Премьер зал: расписание сеансов и цены в Салехарде
Салехард
ОЦНК
г. Салехард, ул. Республики 74
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 250 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
12:40
от 350 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
15:00
от 350 ₽
Еще 4 фильма
Полярис
г. Салехард, ул. Чубынина 17, МРК "Полярис"
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
12:10
от 250 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
14:00
от 250 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
16:10
от 250 ₽
Еще 2 фильма
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой дед
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
