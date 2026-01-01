Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Салехарда Кинотеатры Сети кинотеатров Премьер зал Расписание

Премьер зал: расписание сеансов и цены в Салехарде

Салехард
ОЦНК г. Салехард, ул. Республики 74
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:30 от 250 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
12:40 от 350 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
15:00 от 350 ₽
Еще 4 фильма
Полярис г. Салехард, ул. Чубынина 17, МРК "Полярис"
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
12:10 от 250 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
14:00 от 250 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
16:10 от 250 ₽
Еще 2 фильма
