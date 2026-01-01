Оповещения от Киноафиши
Сеть Премьер зал на карте в городе Салехард

Салехард
ОЦНК
ул. Республики 74
г. Салехард, ул. Республики 74
8(349) 2247436
Полярис
ул. Чубынина 17, МРК "Полярис"
г. Салехард, ул. Чубынина 17, МРК "Полярис"
8(34922) 99200 (бронирование)
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Мой дед
Мой дед
2025, Россия, приключения, семейный
