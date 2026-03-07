Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Салехарда
Кинотеатры
ОЦНК
Расписание сеансов кинотеатра «ОЦНК»
Расписание сеансов кинотеатра «ОЦНК»
О кинотеатре
Расписание
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
12:40
от 350 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
21:00
от 450 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
15:00
от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:30
от 250 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
23:15
от 450 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
17:00
от 350 ₽
Цинга
мистика, триллер, драма
2025, Россия
2D
19:00
от 450 ₽
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мой дед
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
