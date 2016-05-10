Оповещения от Киноафиши
ОЦНК
Отзывы о кинотеатре ОЦНК
Отзывы о кинотеатре ОЦНК
analitik143
10 мая 2016, 14:11
Оценка
Кинотеатр ОЦНК в Салехарде - отличное место провести время с семьёй и отдохнуть, посмотреть новинки кино.
10 мая 2016, 14:11
1
2
Ответить
Иван Сидак
4 января 2018, 11:10
Оценка
Классное место!!!!!!!
4 января 2018, 11:10
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
4 января 2018, 17:56
в ответ на сообщение
Иван Сидак от 4 января 2018, 11:10
Добрый день! Спасибо! С Новым годом вас!
4 января 2018, 17:56
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
4 января 2018, 17:56
в ответ на сообщение
analitik143 от 10 мая 2016, 14:11
Здравствуйте! Спасибо за ваш отзыв! С Новым годом!
4 января 2018, 17:56
0
0
Ответить
Алексей Козлов
19 мая 2018, 18:18
Оценка
Кинотеатр отвратительный
На входе шмонают
Не пускают с пивом на фильмы 18+ обосновывая это тем что в зале дети.
Вообщем дикий отстой , никому не советую
19 мая 2018, 18:18
0
1
Ответить
Киноафиша.инфо
21 мая 2018, 14:53
в ответ на сообщение
Алексей Козлов от 19 мая 2018, 18:18
Алексей, добрый день! Спасибо за ваш отзыв.
21 мая 2018, 14:53
0
0
Ответить
kiki292225
6 декабря 2019, 22:30
Оценка
Малый зал ужасного качество ! Глаза после болят и дискомфорт. 3д и 2д очки вообще можно не одевать не видно нечего. Холодное сердце-2 смотреть невозможно!
6 декабря 2019, 22:30
0
1
Ответить
satyshev_damir
27 декабря 2019, 12:11
Оценка
Если кино показывают в малом зале - не идите. Большой зал сойдет.
27 декабря 2019, 12:11
0
0
Ответить
je7t9
9 октября 2021, 16:21
Оценка
Рекомендую!!!
9 октября 2021, 16:21
0
0
Ответить
Anastasia Savickaya
30 сентября 2023, 20:40
Оценка
я в шоке, нас не впустили на фильм с сопровождением взрослых! да и контролёр предлагал взятку
30 сентября 2023, 20:40
0
0
Ответить
Сергей Мельников
29 декабря 2023, 08:43
Ещё бутылку водки собой и фильм можно не смотреть
29 декабря 2023, 08:43
0
0
Ответить
