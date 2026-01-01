Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Полярис (Салехард) на карте

Кинотеатр Полярис (Салехард) на карте Вся информация о кинотеатре
500 метров
ОЦНК ул. Республики 74
5
18 км
30 лет Победы пл. В.Нака, 2
5
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
