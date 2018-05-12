Оповещения от Киноафиши
Салехард, RU
Полярис
Отзывы о кинотеатре Полярис
Отзывы о кинотеатре Полярис
Даша Яблонько
12 мая 2018, 18:18
Расписание киносеансов на данном сайте, никогда не соответствует расписанию, которое является правильным в кинотеатре Поляриса (в Салехарде)
sewostj7
22 апреля 2024, 09:23
Кино показывают, что хорошо.
Но есть сложности как с покупкой билетов, так и расписанием фильмов.
Каждый поход в кино своеобразный квест, что само по себе прикольно, но хотелось бы попроще.
«Так глупо, что больно становится»: вот вердикт немца, посмотревшего «А зори здесь тихие»
