Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Пингвинёнок Пороро. Приключения в мире сладостей Расписание Пингвинёнок Пороро. Приключения в мире сладостей (2026) в Рыбинске на сегодня

Расписание Пингвинёнок Пороро. Приключения в мире сладостей (2026) в Рыбинске на сегодня

Пингвинёнок Пороро. Приключения в мире сладостей
Пингвинёнок Пороро. Приключения в мире сладостей Пингвиненок и его друзья берутся расколдовать волшебные сладости, чтобы спасти праздник приключения, анимация, семейный 2026 / Южная Корея
Смотреть трейлер
Вся информация о мультфильме
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
МУЛЬТ в кино. Выпуск №198. Некогда скучать
МУЛЬТ в кино. Выпуск №198. Некогда скучать
2026, Россия, анимация
Код сна
Код сна
2025, США, боевик, драма, фантастика, триллер
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Легенда о Золоте Скифов
Легенда о Золоте Скифов
2026, Россия, семейный, детектив, комедия
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Лидия и Всадник тумана
Лидия и Всадник тумана
2026, Канада, приключения, анимация
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
«Слово шведского пацана»: не уснете, пока не досмотрите скандинавский мини-сериал с оценкой 8,2: «Всю душу вытрепал, три дня переваривал»
«Вы научили Электроника отличать плохой тест от хорошего»: а значит 5 советских фильмов с близнецами в кадре угадаете за 40 секунд
Эти детективы НТВ незаслуженно остаются в тени «Невского» и «Шефа»: 5 шикарных сериалов с рейтингом от 8.1
«Тесты по кино СССР – это наш профиль»: вспомните 5 фильмов по кадру с врачом
Просили продолжения «Невского» — получите его «женскую» версию: премьера «России 1» почти обогнала шедевр НТВ с Васильевым
Бюджет — 4000 рублей, эффект — «животный ужас»: этот российский хоррор «самое страшное из фильмов, что я когда-либо смотрела»
Самый модный тест заказывали? Вспомните 5 фильмов СССР по герою в плаще или пальто
НТВ переснял криминальный хит из Кореи — добавили Паламарчука, и легко дошли до оценки в 8 баллов: ничуть не хуже оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше