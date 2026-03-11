Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Малыш
Расписание сеансов Малыш, 2026 в Рыбинске
11 марта 2026
Расписание сеансов Малыш, 11 марта 2026 в Рыбинске
Сегодня
11
г. Рыбинск, ул. Бабушкина, 29, ТРЦ Vikonda («Виконда»)
2D
15:25
от 300 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Мангул
Отзывы
2025, Россия, триллер, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
