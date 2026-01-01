Как определить накачанную гелем курицу: запоминайте 6 способов, делитесь с родными

На окна ничего не клею и кондиционер не нужен: подсмотрела идею у южан - дома свежо даже в адскую жару

Ну зачем я только сыпал соль в стиралку? Хотел, чтобы одежда стала мягче и быстрее высыхала, а в итоге попал на 10 000 рублей

С водкой и виски придется завязать: врачи поставили диагноз госпитализированному Гармашу

Когда «Гордость и предубеждение» засмотрен до дыр: топ-5 исторических драматических сериалов, которые фанаты считают идеальными

«У него же тупое лицо», а тест на знание ролей пройдут только эрудиты: угадаете фильм со Смирновым по 1 фото?

Стивен Кинг просил спасти от закрытия страшный даже по его меркам хоррор: 4 сезона почти идеального ужаса

Официально в работе: лучший Sci-Fi современности «Укрытие» получит продолжение, и бункер станет только больше

Получил психологическую травму на всю жизнь: почему Шелдон из «Теории» трижды стучит в дверь

«Задергался американец»: русский дубляж «Шрэка» не лучший в мире — при переводе лишились самых шикарных шуток