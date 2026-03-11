Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Наследник Расписание сеансов Наследник, 2025 в Рыбинске

Как купить билеты на сеанс фильма «Наследник»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
CinemaV г. Рыбинск, ул. Бабушкина, 29, ТРЦ Vikonda («Виконда»)
2D
19:50 от 390 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Мангул
Мангул
2025, Россия, триллер, драма
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
