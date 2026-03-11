Оповещения от Киноафиши
«Марсупилами. Пушистый круиз»
1
Рыбинск
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Рыбинске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Как купить билеты на сеанс фильма «К себе нежно»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
CinemaV
г. Рыбинск, ул. Бабушкина, 29, ТРЦ Vikonda («Виконда»)
2D
12:00
от 390 ₽
17:40
от 390 ₽
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Мангул
Отзывы
2025, Россия, триллер, драма
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
