Киноафиша Рыбинска
Подборки фильмов в прокате
Архив подборок
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июля
12 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого января
14 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июня
11 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого февраля
11 фильмов
Что смотреть в кино в мае?
12 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого ноября
13 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого сентября
14 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого августа
9 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого декабря
10 фильмов
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого октября
10 фильмов
Самые ожидаемые драмы 2018
33 фильма
Все фильмы о супергероях 2018 года
9 фильмов
Самые ожидаемые русские комедии 2018
14 фильмов
Лучшее семейное кино 2018
19 фильмов
Самые ожидаемые фильмы ужасов 2018
20 фильмов
Лучшая фантастика 2018
33 фильма
Лучшее отечественное кино 2018
25 фильмов
Самые ожидаемые мультфильмы 2018
20 фильмов
Самые ожидаемые криминальные фильмы 2018
12 фильмов
Самые ожидаемые комедии 2018
27 фильмов
Самые ожидаемые фэнтези фильмы 2018
17 фильмов
Лучшие фильмы про любовь 2018
15 фильмов
Самые ожидаемые военные фильмы 2018
8 фильмов
Самые ожидаемые боевики 2018
33 фильма
Самые ожидаемые исторические фильмы 2018
13 фильмов
Лучшие русские драмы 2018
10 фильмов
Самые ожидаемые мелодрамы 2018
14 фильмов
Самые ожидаемые фильмы детективы 2018
16 фильмов
Топ 20 самых ожидаемых фильмов 2018 года
20 фильмов
Что посмотреть в марте?
8 фильмов
Что посмотреть в июне?
8 фильмов
Что посмотреть в мае?
6 фильмов
Что посмотреть в апреле?
6 фильмов
Самые ожидаемые фильмы про космос 2017
7 фильмов
Лучшие детские фильмы и мультфильмы 2017
21 фильм
Самые ожидаемые исторические фильмы 2017
8 фильмов
Лучшие комедии 2017
17 фильмов
Лучшая фантастика и фэнтези 2017
19 фильмов
Что смотреть в новогодние каникулы?
15 фильмов
Что смотреть в кино в июле?
9 фильмов
Что посмотреть в марте?
13 фильмов
Что посмотреть в апреле?
10 фильмов
Что посмотреть в июне?
13 фильмов
Что посмотреть в сентябре?
13 фильмов
Что посмотреть в октябре?
10 фильмов
Что посмотреть в мае?
11 фильмов
Что посмотреть в августе?
13 фильмов
Что посмотреть в феврале?
12 фильмов
Что смотреть в кино в марте?
12 фильмов
Что посмотреть в декабре?
11 фильмов
Что посмотреть в январе?
11 фильмов
Что смотреть в кино в июне?
11 фильмов
Что посмотреть в октябре?
10 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
9 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
10 фильмов
Что посмотреть в апреле в кино?
8 фильмов
Что посмотреть в сентябре в кино?
11 фильмов
Что посмотреть в июле?
10 фильмов
Что посмотреть в июле?
9 фильмов
Что посмотреть в июне в кино?
11 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
13 фильмов
Что посмотреть в феврале?
8 фильмов
Что посмотреть в марте?
8 фильмов
Что посмотреть в мае в кино?
9 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
10 фильмов
Что смотреть в кино в мае?
12 фильмов
Что смотреть в кино в марте?
13 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
14 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
12 фильмов
Что смотреть в кино в марте?
10 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
14 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
11 фильмов
Что посмотреть в апреле?
14 фильмов
Что посмотреть в мае?
15 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
14 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
12 фильмов
Что смотреть в кино в декабре?
12 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
10 фильмов
Что посмотреть в июне?
14 фильмов
Что смотреть в кино в сентябре?
12 фильмов
Что смотреть в кино в сентябре?
10 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
13 фильмов
Что смотреть в кино в августе?
10 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
14 фильмов
Что смотреть в кино в феврале?
11 фильмов
Что смотреть в кино в июле?
12 фильмов
Что смотреть в кино в мае?
13 фильмов
Что смотреть в кино в августе?
15 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
16 фильмов
Что смотреть в кино в ноябре?
13 фильмов
Что смотреть в кино в декабре?
9 фильмов
Что смотреть в кино в декабре?
15 фильмов
Что посмотреть в июле в кино?
12 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
13 фильмов
Что смотреть в кино в августе?
8 фильмов
Что смотреть в кино в мае?
11 фильмов
Что смотреть в кино в июне?
12 фильмов
Что посмотреть в декабре?
11 фильмов
Что посмотреть в кино в феврале?
8 фильмов
Что посмотреть в октябре?
11 фильмов
Что посмотреть в ноябре?
8 фильмов
Что посмотреть в декабре?
9 фильмов
Что посмотреть в январе?
9 фильмов
Что посмотреть в марте?
9 фильмов
Что посмотреть в августе в кино?
8 фильмов
Что смотреть в кино в октябре?
13 фильмов
Что посмотреть в ноябре?
8 фильмов
Что посмотреть в ноябре?
14 фильмов
Что посмотреть в феврале?
12 фильмов
Что посмотреть в марте?
12 фильмов
Что смотреть в кино в апреле?
11 фильмов
Что посмотреть в сентябре?
9 фильмов
Что смотреть в кино в январе?
8 фильмов
Что смотреть в кино в июне?
11 фильмов
Что посмотреть в январе?
8 фильмов
Что посмотреть в августе?
11 фильмов
Что смотреть в кино в июле?
10 фильмов
Мстители: Финал
1 фильм
Что посмотреть в новогодние каникулы?
12 фильмов
Расписание фильмов на 14 февраля
6 фильмов
Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
1 фильм
Hasta la vista, baby: Железный Арни вернулся!
1 фильм
Фильмы для новогоднего настроения!
7 фильмов
Волшебство на большом экране!
1 фильм
«Шазам!»: Подросток в теле супергероя
1 фильм
Show Must Go On! Билеты уже в продаже!
1 фильм
Лови волну: Билеты на «Аквамена» уже в продаже!
1 фильм
Что посмотреть на школьных каникулах? Лучшие фильмы для детей и подростков!
8 фильмов
«Оскар» достаётся… Фильмы-номинанты на самую престижную кинопремию
10 фильмов
Что посмотреть в январе?
9 фильмов
Что посмотреть в октябре?
10 фильмов
Что посмотреть в декабре?
10 фильмов
Что посмотреть в сентябре?
7 фильмов
Что посмотреть в ноябре?
7 фильмов
Лига справедливости: Все в сборе!
1 фильм
Что посмотреть в августе?
10 фильмов
Звёздные Войны: Последние джедаи
1 фильм
Что посмотреть в июле?
8 фильмов
Остросюжетное кино!
9 фильмов
Возвращение Человека-паука!
1 фильм
Планета обезьян: Война начинается!
1 фильм
Трансформеры: Последний рыцарь
1 фильм
35 лет спустя: «Бегущий по лезвию 2049»
1 фильм
Сверхэпичный «Тор: Рагнарек»!
1 фильм
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
7 фильмов
Самый ожидаемый фильм лета 2017!
1 фильм
Царское дело: «Матильда» в кино!
1 фильм
Люк Бессон и его Валериан
1 фильм
Мумия возвращается!
1 фильм
Свистать всех наверх!
1 фильм
Стражи Галактики снова в деле
1 фильм
Киноафиша дарит новогоднее настроение!
7 фильмов
Кристофер Нолан: Лучшее
6 фильмов
Самые ожидаемые боевики 2017 года
18 фильмов
Самые ожидаемые мелодрамы 2017 года
9 фильмов
Лучшие русские мелодрамы 2017
10 фильмов
Пристегните ремни - «Форсаж 8» в кино!
1 фильм
Моя прелесть: «Властелин колец» на большом экране!
3 фильма
Все супергеройские блокбастеры 2017 года
7 фильмов
Лучшие семейные фильмы 2017
13 фильмов
Лучшие криминальные фильмы 2017
9 фильмов
Топ 20 самых ожидаемых фильмов 2017
20 фильмов
Каждой девушке по Кинг Конгу на 8 марта
1 фильм
Фильмы для романтического свидания!
6 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
10 фильмов
Основано на реальных событиях
3 фильма
Наше кино!
16 фильмов
Легендарная видеоигра уже на экранах!
1 фильм
Мужественное кино!
2 фильма
Да пребудет с вами Сила!
2 фильма
Лучшие фильмы ужасов 2017: список новинок, трейлеры и даты выхода
11 фильмов
Успеть до полуночи!
7 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
315
Твое сердце будет разбито
26 марта 2026
306
Крик 7
5 марта 2026
149
Домовенок Кузя 2
19 марта 2026
81
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
68
Дом, который построил Джек
23 апреля 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.2
Мой дед
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.0
TheatreHD: Брегенцский фестиваль: Вольный стрелок
8.9
Вальс со смертью
8.9
Зеленая миля
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
9.0
Атака титанов: Последняя атака
8.9
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Шеф в «Бриллиантовой руке» — на самом деле агент КГБ? Эта теория переворачивает весь смысл комедии
Провал Саурона: что не так с кольцами, которые оказались у гномов из «Властелина колец»
Думали, Есаулов — это только «Ментовские войны»? Вот его проекты, которые вы могли пропустить (Боярская в одном из них шикарна)
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Про «Первый отдел» кричат из каждого утюга: но ИИ пошел дальше – превратил Брагина в героя аниме (посмотрели бы такое?)
Вижу в титрах — выключаю: зрители НТВ уже не скрывают раздражения — отказываются смотреть сериалы с этим актером
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Об этих интерьерах мечтала половина СССР: вспомните 5 фильмов по спальням и гостиным (тест для внимательных)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
